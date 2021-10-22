Les pylônes

Pour minimiser leur impact visuel, le design des pylônes est particulièrement simple et se compose d’un fût conique en acier galvanisé peint en blanc, à l’aspect extérieur lisse et élégant En haut de la majorité des pylônes, au-dessus des balanciers, un élément rappelant les ailes d’un oiseau, vient couronner le mât. La nuit, seules les « ailes » sont illuminées. L’unicité de leur conception facilitera leur maintenance et assurera une cohérence sur l’ensemble de la ligne.

Les lieux d’implantation des 30 pylônes, dont 5 doubles, ont été minutieusement étudiés et discutés pour garantir leur intégration dans la ville. Leur nombre favorise la souplesse de circulation des cabines qui monteront et descendront plus facilement.