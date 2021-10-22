L'exemple du T10

Île-de-France Mobilités est un Maître d’ouvrage coutumier de la démarche ERC et déploie, depuis 2016, des actions significatives pour rencontrer ses obligations environnementales sur tous les projets d’aménagement dont elle est maître d’ouvrage (T4, T9, T12…).

Le projet du Tram 10 est exemplaire en termes de compensation écologique. Les derniers inventaires témoignent de la recolonisation des sites de compensation, situés de part et d’autre du tracé à Châtenay-Malabry, par les espèces visées (Triton palmé, Pipistrelle commune, Papillon demi-deuil, Faucon crécerelle, Martinet noir…). Île-de-France Mobilités s’est engagée à suivre ces mesures de repeuplement jusqu’en 2049.