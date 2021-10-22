L'intermodalité

À chaque station, des aménagements pour tous !

Pour faciliter les parcours et le confort des usagers, les abords des stations sont aménagés avec des parkings vélos, des cheminements piétons confortables et sécurisés, de nouveaux arrêts de bus (équipés de mobilier et de système d’information voyageurs en temps réel), de dépose-minute… Le réseau de bus en correspondance avec le Câble C1 est adapté.