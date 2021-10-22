L'intermodalité
À chaque station, des aménagements pour tous !
Pour faciliter les parcours et le confort des usagers, les abords des stations sont aménagés avec des parkings vélos, des cheminements piétons confortables et sécurisés, de nouveaux arrêts de bus (équipés de mobilier et de système d’information voyageurs en temps réel), de dépose-minute… Le réseau de bus en correspondance avec le Câble C1 est adapté.
Piétons
Une signalétique et des cheminements adaptés à tous sont aménagés. Les cheminements sont facilités tout autour des stations : signalétique voyageurs, bancs et aménagements paysagers le long du trajet, chemin de guidage pour les personnes malvoyantes…
Vélos
Des pistes cyclables sont créées ou réaménagées, à chaque fois que cela est possible, aux abords des stations. Des consignes vélos sécurisées d’une quarantaine de places et des abris d’une vingtaine d’arceaux doubles en libre-service sont mis en place à proximité immédiate des stations et / ou des pistes cyclables.
Bus
Les correspondances bus sont facilitées et réorganisées d’ici la mise en service du Câble C1.
Un nouveau mobilier est installé pour un meilleur confort des usagers et une information voyageurs en temps réel.
Voitures
Des places de dépose-minute sont disponibles au plus près des stations et sont en partie dédiées aux personnes à mobilité réduite.
Votre station Pointe du Lac, vue du ciel
1 - Votre station Pointe du Lac
2 - Nouvelle passerelle, aménagée en promenade plantée, reliant les stations du métro 8 et du Câble C1 au Mail François Mitterrand
3 - Correspondance directe avec le métro 8 grâce à la passerelle
4 - Arrêts de bus conservés, accessibles avec la nouvelle passerelle
5 - Parkings vélos (consignes sécurisés et arceaux)
votre station La Végétale, vue du ciel
1 - Votre station La Végétale
2 - Arrêts de bus regroupés et réaménagés, à proximité de la station, sur l'avenue Descartes
3 - Aménagement cyclable autour de la station ; parkings vélos (consignes sécurisées et arceaux)
4 - Places de dépose-minute en partie réservées aux personnes à mobilité réduite
Votre station Valenton, vue du ciel
1 - Votre station Valenton
2 - Arrêts de bus réaménagés sur l'avenue Gabriel Péri et sur la rue Saint-John Perse
3 - Parkings vélos (consigne sécurisé et arceaux)
4 - Places de dépose-minutes en partie réservées aux personnes à mobilité réduite
5 - Ruelle de Paris réaménagée
Votre station Villa Nova, vue du ciel
1 - Votre station Villa Nova
2 - Arrêts de bus réaménagés, le long de l'avenue
3 - Une piste cyclable unidirectionnelle aménagée le long de l'avenue, des parkings vélos (consigne sécurisée et arceaux)
4 - Traversée piétonne sécurisée créée (plateau et feux)
5 - Places de dépose-minute en partie réservées aux personnes à mobilité réduite
Votre station Limeil-Brévannes, vue du ciel.
1 - Votre station Limeil-Brévannes
2 - Poste de commandement centralisé, locaux d'exploitation et ateliers garages du Câble C1
3 - Arrêts de bus réaménagés le long de la rue Paul Valéry
4 - Aménagement d'une piste cyclable le long de la rue Paul Valéry / Parkings vélos (consigne sécurisée et arceaux)
5 - Place de dépose-minute en partie réservée(s) aux personnes à mobilité réduite