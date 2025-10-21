Nouvelle ligneCréteil > Villeneuve-Saint-Georges
Enquête publique
Mis à jour le
2019 - Déclaration d'utilité publique
2019.10.22 - Arrêté préfectoral déclaration d'utilité publique
3.3 MB
2019 - Déclaration de projet
2019.10.09 - Déclaration de projet - Délibération du conseil d'administration d'IDFM
2.2 MB
2019 - Rapport de la commission d'enquête
2019.07.12 - Rapport d’enquête et conclusions motivées de la commission d’enquête
6.0 MB
2019.07.12 - Annexes du rapport de la commission d'enquête
11.8 MB
2019 - Enquête publique
2019.03.01 - Avis d'enquête publique
534.9 KB
2019. Dossier d’enquête publique (DEUP: pièces A à K)
DEUP - Piece A : Objet de l’enquête, informations juridiques et administratives
1.7 MB
DEUP - Piece B : Notice explicative et caractéristiques des ouvrages d’art les plus importants
13.6 MB
DEUP - Piece C : Plan de situation
2.0 MB
DEUP - Piece D : Plan général des travaux
2.9 MB
DEUP - Piece E : Etude d'impact, chapitre 1
951.0 KB
DEUP - Piece E : Etude d'impact, chapitre 2
DEUP - Piece E : Etude d'impact, chapitre 3
DEUP - Piece E : Etude d'impact, chapitre 4
DEUP - Piece E : Etude d'impact, chapitre 5
DEUP - Piece E : Etude d'impact, chapitre 6
DEUP - Piece E : Etude d'impact, chapitre 7
DEUP - Piece E : Etude d'impact, chapitre 8
DEUP - Piece E : Etude d'impact, chapitre 9
DEUP - Piece E : Etude d'impact, chapitre 10
DEUP - Piece E : Etude d'impact, chapitre 11
DEUP - Piece E : Etude d'impact, points spécifiques
DEUP - Piece F : - Évaluation économique et sociale
11.5 MB
DEUP - Piece G 1 : Mises en compatibilité des documents d’urbanisme de Créteil
22.0 MB
DEUP - Piece G 2 : Mises en compatibilité des documents d’urbanisme de Limeil Brévannes
10.4 MB
DEUP - Piece H : Estimation sommaire des dépenses
850.1 KB
DEUP - Piece I : Modalités de concertation
24.4 MB
2018.07.11 - Délibération du conseil d'administration d'IDFM - Approbation du SDP et du DEUP
508.3 KB
2018 - Shéma de Principe
2018 - Schéma de Principe (SDP)
27.7 MB