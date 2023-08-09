À quoi a servi la concertation ?

Les enseignements principaux de la concertation préalable ont été les suivants :

Réaliser les études sur la base d’un tracé de 4,5 km, reliant Créteil et Villeneuve-Saint-Georges en desservant les communes de Limeil - Brévannes et de Valenton.

Poursuivre les études de faisabilité sur les variantes d’implantation et de conception des stations (plusieurs scénarios d’implantation pour les stations Pointe du Lac et Émile Zola, et une variante de conception pour la station Temps Durables).

Porter une attention particulière à la qualité de l’insertion du Câble dans son environnement.

Poursuivre les échanges avec les habitants et les élus des différentes communes du tracé.

Un travail spécifique a également été réalisé en partenariat avec des associations de défense des droits des personnes à mobilité réduite (PMR) lors de la concertation. Depuis la concertation, de nombreuses études ont été réalisées, telle que l’étude d’opportunité et de préfaisabilité de trois variantes supplémentaires de stations et de tracés au niveau de Pointe du Lac, l’étude d’impact et l’étude de consolidation des coûts. Les temps d’échanges se sont poursuivis, notamment avec les partenaires et les associations PMR, afin de faire du Câble C1 un moyen de transport adapté aux besoins et aux attentes de tous les usagers.