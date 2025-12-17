Combien a coûté ce projet ?

Le coût du projet de Câble C1 s’élève à 138 M€ incluant les cabines. L’infrastructure, c’est-à-dire la construction du téléphérique et des pôles d’échanges (comprenant notamment les stations, les parvis, les arrêts de bus, les dépose minute, les équipements et aménagements cyclables), est financée par l’État et l'Union européenne à 21%, la Région Île-de-France à 49 % et le Département à 30 %. L'exploitation, c'est-à-dire le fonctionnement et l'entretien du téléphérique ainsi que les cabines, est financée à 100% par Île-de-France Mobilités.