Comment le C1 s’intègre-t-il dans son environnement ?

Le projet est guidé par les 4 piliers du développement durable. Sa conception a été certifiée Haute Qualité Environnementale (HQE) - Infrastructures Durables © en mai 2022 et des actions suivies et contrôlées seront effectuées pendant toute la durée des travaux et jusqu’à la mise en service. Des défrichements ou des déboisements seront nécessaires sur plusieurs points du tracé. Ces opérations seront limitées au strict nécessaire. Il s’agit d’une étape préalable indispensable au démarrage des travaux de construction de vos futures stations. Elles sont réalisées en hiver, en dehors de la période de reproduction des oiseaux et des chauves-souris. Une équipe d’écologues a effectué un inventaire des sites à enjeux écologiques en amont des travaux, et veillera à leur conservation et préservation tout au long des travaux des stations. Pour en savoir plus sur le C1 et l’environnement, consultez le dépliant.