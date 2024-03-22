Comment ont été conçues l’insertion paysagère de la ligne et l’architecture des stations ?

Une attention particulière a été apportée à l’insertion paysagère et architecturale des stations, des pylônes et de l’ensemble de la ligne. Chacune des stations a été conçue pour s’adapter à son environnement : au paysage boisé de La Végétale, au caractère urbain de Pointe du Lac, aux quartiers d’habitation de Temps Durables ou encore au paysage mixte, agricole et urbain, du quartier Bois Matar. La conception des bâtiments ainsi que les cheminements piétons, les itinéraires cyclables et les aménagements paysagers assurent une continuité avec les espaces publics existants. Toutes les stations sont 100 % accessibles. Les stations du Câble C1 sont toutes de plain-pied et les voyageurs y accéderont sans escaliers ni ascenseurs. Elles sont largement ouvertes sur l’extérieur et proposent des espaces qualitatifs et accueillants. Afin d’atteindre un objectif de sobriété énergétique, plusieurs choix significatifs ont été faits : des matériaux durables et bas carbone, une isolation thermique performante, un chauffage limité aux locaux d’exploitation par pompe à chaleur, un éclairage naturel et LED, une installation photovoltaïque à la station Limeil-Brévannes …