La montée et descente des voyageurs sont séquencées pour fluidifier les flux et apporter un confort optimal à chacun : les passagers prioritaires montent en premier et descendront de la cabine en dernier. À l’ouverture automatique des portes, les cabines circulent à une vitesse très lente d’environ 9 cm/seconde permettant aux voyageurs d’embarquer ou de descendre des cabines, en toute sécurité. Selon les besoins, les cabines peuvent être ralenties davantage ou arrêtées. Le personnel de l’exploitant, présent à chacune des stations du Câble C1, veille à la sécurité, régule les flux et facilite, au besoin, la montée ou la descente des voyageurs. Il contrôle également le ralentissement des cabines ou leur arrêt, en cas de nécessité ou à la demande des voyageurs. Aux stations terminus (Pointe du Lac et Villa Nova), les quais arrivées/départs sont distincts. En station intermédiaire (Limeil-Brévannes, Valenton, et La Végétale), les quais arrivées/départs sont mutualisés par direction. Sur chaque quai, les flux sont bien encadrés avec une zone dédiée aux passagers prioritaires.