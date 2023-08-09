Pourquoi avoir fait le choix d’un câble urbain ?

En raison des multiples obstacles physiques : ferroviaires, routiers, fonciers et topographiques, le téléphérique s’est imposé comme le moyen de transport collectif le plus pertinent. Innovant, le transport par câble apportera une réponse concrète aux difficultés quotidiennes de déplacements des habitants de ce territoire (réseau de transports collectifs restreint, bus ralenti par les embouteillages, etc.). À terme, il permettra de desservir plus de 20 000 habitants et 6 000 emplois. Les villes de Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges seront ainsi désenclavées et connectées à la ligne 8 du métro à la station Pointe du Lac et à l’ensemble du réseau de bus de ce secteur.