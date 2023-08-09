Les stations et les cabines seront-elles accessibles aux PMR / PSH ?

Le Câble C1 sera entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite et en situation de handicap. Il s’agit d’une obligation légale (Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées). L’accessibilité est intégrée depuis les premières études du projet et sa réalisation se poursuit en concertation avec des associations représentatives des PMR/PSH. Les stations de plain-pied seront accessibles en toutes circonstances (aucun ascenseur, ni escalier mécanique sur le parcours). Elles seront dotées de contrôles automatiques de billets (CAB), élargis. Pour un confort optimal, les personnes prioritaires seront les premières à embarquer et les dernières à débarquer aux stations. Sur le quai, le personnel en station sera présent durant toute la durée d’exploitation pour s’assurer de la sécurité des personnes et de la fluidité des flux, pour informer les usagers, pour porter assistance aux voyageurs le souhaitant, pour réduire la vitesse des cabines ou les arrêter, en cas de besoin.