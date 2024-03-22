Pourquoi ne pas prolonger le Câble C1 jusqu’au RER D de Villeneuve-Saint-Georges ?

À ce stade, un tel prolongement a été écarté car les études réalisées ont montré qu’il impliquerait des impacts très importants sur l’environnement urbain. Pour rejoindre le RER D à Villeneuve-Saint-Georges, vous pourrez emprunter le bus 427 (ex : J1 et J2) qui desservira les stations du Câble C1 La Végétale à Limeil-Brévannes et Villa Nova à Villeneuve-Saint-Georges.