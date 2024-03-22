Pourquoi n’y a-t-il que des lignes droites entre deux stations ?

Les cabines du transport par câble sont tractées par un seul câble en mouvement continu et unidirectionnel, entre deux stations. Un tracé comportant des angles nécessiterait la réalisation de stations intermédiaires supplémentaires. Or, chaque station additionnelle générerait des difficultés d’insertion sur un territoire densément urbanisé et aurait des impacts importants en termes de temps de parcours et en coût global du projet.