Pourquoi parle-t-on de téléphérique ?

Le téléphérique est un mode de transport collectif constitué par un ou plusieurs câbles sur lesquels se déplacent des cabines. Très répandu en montagne, ce type de transport a aussi fait ses preuves en ville ; c’est le cas à Londres, La Paz, Hong Kong, Alger ou encore New York, et plus récemment en France à Brest, Toulouse et à Saint-Denis (Réunion). On parle alors de « téléphériques urbains ». La technologie retenue pour le Câble C1 est celle du monocâble car elle est la plus adaptée aux spécificités du territoire et à la demande de déplacement.