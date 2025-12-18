Quel est le lien entre le Câble C1 et La Végétale ?

Le Câble C1 longe la voie verte La Végétale, entre les stations Limeil-Brévannes et La Végétale, sur 1,3 km. Dès la conception de la ligne C1, les caractéristiques de cette voie verte ont été prises en compte. Ainsi, les cheminements menant aux stations et l’environnement paysager ont été conçus pour créer une continuité entre les deux. Un dialogue continu a été initié entre les maîtres d’ouvrage, Île-de-France Mobilités pour le Câble C1 et le Syndicat Mixte d’Étude et de Réalisation (SMER) pour la voie verte La Végétale, et s'est poursuivi jusqu’à la mise en service du téléphérique. Certains travaux de la ligne de câble étant concomitants avec ceux de La Végétale, entre 2023 et 2025, cette coordination a été d’autant plus indispensable. Tout au long de la ligne de Câble C1, sur les stations et à leurs abords, les essences plantées, les revêtements de sol et les matériaux de construction ont été choisis afin d’être en harmonie avec les aménagements de La Végétale. Les deux itinéraires ont par ailleurs en commun d’être 100% accessibles à tous. Ils favorisent l’utilisation des modes doux et offrent aux usagers des espaces conviviaux et verdoyants.