Quelle est la fréquence du Câble C1 ? Combien de passagers sont attendus par heure ?

La fréquence de passage des cabines est inférieure à 30 secondes. La fréquentation journalière devrait s’élever à 11 000 voyageurs par jour à la mise en service et jusqu’à 12 000 à l’horizon 2030. D'après les premières estimations, à l'heure de pointe du matin, la fréquentation de la ligne s’élèverait à 1 100 voyageurs dans le sens Villeneuve-Saint-Georges / Créteil car la plupart d’entre eux se dirigent vers Créteil et Paris.

Le Câble C1 circule de 5h30 à 23h30 en semaine, et jusqu'à 00h30 le week-end.