Quelles correspondances seront possibles entre le Câble C1 et le réseau de transport en commun actuel ou à venir ?
Le Câble C1 permettra les correspondances suivantes :
- À la station Pointe du Lac : Métro 8 et Bus 23, 117, 393 428
À la station Limeil-Brévannes : Bus 430
- À la station Valenton : Bus 427, 428, 430
- À la station La Végétale : Bus E, 429, 430
À la station Villa Nova : 427, E
- Afin de faciliter les correspondances du Câble C1, le réseau de bus évoluera d’ici la mise en service et fera l’objet d’une communication aux usagers.