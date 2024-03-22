Quelles sont les caractéristiques des pylônes ?

30 pylônes seront nécessaires au Câble C1 pour fonctionner. Ils ont fait l’objet d’une attention particulière tant dans leur conception, que dans le choix de leur implantation. Ces zones ont été déterminées en accord avec les acteurs du territoire, en tenant compte de l’environnement urbain, en veillant à limiter les impacts sur les parcelles privées, à limiter les dévoiements de réseaux et le déboisement, à réduire la covisibilité et à prévenir les risques de collision d’un véhicule routier tiers contre ces ouvrages. Tout au long du tracé, la hauteur des pylônes en ligne varie en fonction de la topographie locale, des obstacles à franchir ainsi que de la position des stations. Des concertations menées par Île-de-France Mobilités ont permis de modifier l’emplacement de certains pylônes pendant les études d’avant-projet. La hauteur a elle aussi été retravaillée de manière à limiter au maximum la covisibilité et préserver la végétation. Par exemple, à proximité immédiate des stations, les pylônes seront de plus petites tailles afin d’amorcer la descente vers les stations. Enfin, certains pieds de pylônes seront habillés par de la végétation ou équipés de mobilier urbain (assises en bois, arceaux pour vélos).