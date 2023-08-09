Quels équipements complémentaires sont prévus dans stations ?

Des équipements seront à la disposition de tous les voyageurs, sur l’ensemble du parcours :

depuis les dépose-minute et les arrêts de bus : signalétique, chemins de guidage ;

: signalétique, chemins de guidage ; en station : signalétique, information visuelle, balises et douches sonores, chemins de guidage, siège de secours, bornes d’appel munies de boucles magnétiques ;

: signalétique, information visuelle, balises et douches sonores, chemins de guidage, siège de secours, bornes d’appel munies de boucles magnétiques ; en cabine : barres de préhension, interphonie, boutons d’appel, informations dynamiques visuelles et sonore ;

: barres de préhension, interphonie, boutons d’appel, informations dynamiques visuelles et sonore ; aux abords des stations : consignes à vélos et arceaux.