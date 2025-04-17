Qui porte le projet ?

Depuis les études préalables et jusqu’à la réalisation du Câble C1, la maîtrise d’ouvrage est assurée par Île-de-France Mobilités, en concertation avec les collectivités locales (Département du Val-de-Marne, villes de Valenton, Limeil-Brévannes, Villeneuve-Saint-Georges et Créteil) et l’ensemble des partenaires du territoire. La construction du téléphérique, des stations et leurs aménagements sont financés par l’État, l'Union européenne, la Région Île-de-France et le Département du Val-de-Marne. Dans le cadre des délégations de service public et de la modernisation du réseau de bus de moyenne et grande couronne, Île-de-France Mobilités a désigné Transdev pour exploiter le Câble C1 et les lignes de bus du secteur. L’exploitation du Câble C1 par Transdev débutera à l’horizon 2025, jusqu’au terme du contrat, soit 4 ans.