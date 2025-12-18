Combien coûte un trajet entre le Câble C1 et le Métro 8 ?

Si vous avez un forfait Navigo (jour, hebdomadaire, mensuel ou annuel), vous pouvez emprunter le C1 comme tout autre mode de transport (Métro 8 et bus). Les trajets en câble sont compris dans votre forfait.

Si vous êtes un voyageur occasionnel, la tarification "mode de surface" s'applique pour le téléphérique C1, comme le bus ou le tram.

Il y a dans ce cas, deux cas de figure :

1) Vous utilisez des tickets uniques :

2 tickets à payer : 2,50 € pour emprunter le Métro (ticket Métro-Train-RER) + 2 € pour emprunter le Câble (ticket Bus-Tram-Câble). Soit 4,50 € le trajet

2) Vous utilisez le Passe Navigo Liberté + très avantageux :

Prix réduit du ticket + correspondances offertes* entre le réseau ferré et de surface. Soit 1,99 € le trajet pour emprunter le Câble et le Métro

*Conditions de la correspondance offerte :

3.7.1 Lorsque le Titulaire réalise un trajet bus/tram/câble avant un trajet métro, train, RER ou Tram Express, la validation en entrée dans le métro, train, RER, ou Tram Express doit intervenir dans les 1h30 (une heure et trente minutes) après la validation en entrée dans le bus/tram/câble.

3.7.3 Lorsque que le Titulaire réalise un trajet bus/tram/câble après un trajet métro, la validation en entrée dans le bus/tram/câble doit intervenir dans les 1h30 (une heure et trente minutes) après la validation en entrée dans le métro.

Si la durée de correspondance excède la durée autorisée, le trajet de bus/tram/câble sera facturé au tarif en vigueur.

Toutes les infos en détails ici :