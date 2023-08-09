Quand a eu lieu la concertation ?

Une première phase de concertation préalable a été organisée entre septembre et octobre 2016, au cours de laquelle Île-de-France Mobilités a pu présenter au public les résultats des premières études. Puis, une deuxième phase de concertation continue a été initiée en 2018 et s’est déroulé tout au long de l’année. Enfin, une enquête publique s’est déroulée du 25 mars au 11 mai 2019. Elle a permis aux élus, habitants, riverains et usagers de participer aux débats et de donner son avis sur les conditions d’insertion du téléphérique. Par ailleurs la concertation s’est poursuivie avec de nombreux acteurs tout au long des études d’avant-projet et de projet (collectivités, partenaires, associations).