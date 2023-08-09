Y a-t-il une réglementation qui impose une distance entre les cabines et les habitations ?

Le Câble C1 traverse des secteurs d’habitations. La réglementation impose une distance de 8 mètres minimum entre les façades des habitations et les cabines. Tout au long du tracé, la hauteur a été adaptée au maximum, en tenant compte des différentes contraintes techniques, pour augmenter au maximum cette distance vis-à-vis des habitations riveraines et pour limiter les impacts visuels. Ainsi, sur toute la ligne du C1, la distance la plus faible sera de 15 mètres et ne concernera qu’un seul bâtiment. À Créteil par exemple, les cabines seront à la fois éloignées en largeur et en hauteur : elles passeront plus haut que le toit des bâtiments les plus proches. Les cabines seront aussi opacifiées dans leur partie basse pour éviter les vues vers le bas. Le voyage debout dans la cabine sera également interdit.