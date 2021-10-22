Qui réalise le Câble 1 ?
Île-de-France Mobilités est le maître d’ouvrage du Câble C1. À ce titre, elle assure la cohérence technique et financière du projet et veille au respect du programme. En sa qualité d’Autorité Organisatrice des Transports, elle imagine, organise et finance les transports publics pour tous les Franciliens. Aux côtés des différents financeurs du projets, tels que l'Etat, La Région d'Île-de-France , le Val-de-Marne, Île-de-France Mobilités finance à 100 % les cabines et le fonctionnement du Câble C1.
Le groupement d'entreprises chargé de la conception, de la construction et de la maintenance du Câble C1
Afin de répondre aux enjeux du projet de Câble C1, Île-de-France Mobilités a choisi un groupement cohérent, composé de 5 entreprises : Doppel France. Leur expertise avérée dans la conception, la construction et la maintenance ainsi que leur excellente connaissance du territoire sont des gages de réussite du projet.
Mandataire du groupement, Doppelmayr conçoit et réalise pour le Câble C1 le système de transport télécabine et la maintenance globale
Doppelmayr France, basée à Modane en Savoie, est la filiale Française du groupe Doppelmayr, premier constructeur mondial de systèmes de transport publics par câble avec : 15 000 installations construites, dont 59 en milieu urbain, 247 dessertes de points d’intérêts et 7 navettes aéroportuaires automatisées. Elle dispose d’une longue expérience en transports urbains avec des réalisations dans de grandes agglomérations telles qu’à Londres (Royaume-Uni), La Paz (Bolivie), Singapour et Mexico City (Mexique). CWA, filiale du groupe Doppelmayr, fabrique quant à elle les cabines.
Réalise pour le Câble C1 le génie civil des stations et les fondations des pylônes
Ce groupe indépendant dont l’histoire s’est forgée dans le ferroviaire dès 1846, intervient en France et à l’international sur 6 domaines d’expertises : construction, énergie, génie civil et fondations, immobilier, travaux publics et concessions. En France, la filiale Spie batignolles génie civil participe aux projets majeurs de transport et de mobilité comme Eole (RER E), le Grand Paris Express ou encore le Lyon-Turin (La Transalpine).
Conçoit pour le Câble C1 l’architecture des stations et des pylônes ainsi que les aménagements paysagers
Cette agence basée à Paris, a été lauréate de nombreux projets illustrant son intérêt et son expertise pour le domaine du transport public. Ce cabinet d’architectes est reconnu pour l’insertion efficiente de ses projets.
Assure pour le Câble C1 l’ingénierie globale du projet en maitrise d’oeuvre intégrée et la fourniture de systèmes connexes au système de transport
Egis est un leader français de la maitrise d’œuvre de projets de transports, spécialiste de la conception, de l’intégration, de l’équipement et de l’exploitation de systèmes de transport. Egis a participé à tous les projets de transport par câble urbain en France (projets, études ou réalisation).
Cette entreprise basée à Valenton, est spécialisée dans les voiries et réseaux en Val-de-Marne ainsi que dans l’aménagement des espaces verts et paysagers.