Qui réalise le Câble 1 ?

Île-de-France Mobilités est le maître d’ouvrage du Câble C1. À ce titre, elle assure la cohérence technique et financière du projet et veille au respect du programme. En sa qualité d’Autorité Organisatrice des Transports, elle imagine, organise et finance les transports publics pour tous les Franciliens. Aux côtés des différents financeurs du projets, tels que l'Etat, La Région d'Île-de-France , le Val-de-Marne, Île-de-France Mobilités finance à 100 % les cabines et le fonctionnement du Câble C1.

Le groupement d'entreprises chargé de la conception, de la construction et de la maintenance du Câble C1

Afin de répondre aux enjeux du projet de Câble C1, Île-de-France Mobilités a choisi un groupement cohérent, composé de 5 entreprises : Doppel France. Leur expertise avérée dans la conception, la construction et la maintenance ainsi que leur excellente connaissance du territoire sont des gages de réussite du projet.