La station motrice, minérale et végétale

La station s'implante dans un secteur en devenir de Limeil-Brévannes et dans le prolongement direct et naturel de La Végétale. Le site hébergera à la fois la station, le poste de commandement centralisé de la ligne et l’atelier-garage nécessaire au stationnement des cabines et à leur maintenance. Cette station sera aussi le cœur névralgique de la ligne, car elle abritera les moteurs de la ligne. Une vaste esplanade précédera l’accès à la station. Ce nouvel espace public offrira un lieu de rencontre convivial aux voyageurs comme aux promeneurs.

Dans le prolongement de La Végétale

Tous les accès à la station seront de plain-pied depuis les voiries. Des jeux de pentes progressives, confortables et accessibles à tous, seront agrémentés de végétaux diversifiés et affichant une palette de couleurs changeantes au fil des saisons. Les zones plantées constitueront également des surfaces d’infiltration pour les eaux pluviales. Au nord de la station, une prairie champêtre, d’intérêt écologique et jalonnée d’arbres endémiques de la région, habillera les talus tout en évitant l’érosion des sols sur le long terme. Ces monticules proviendront des déblais émanant des travaux de la station et de l’esplanade. Tous les nouveaux espaces publics créés autour de la station proposeront des lieux de détente à l’ombre des arbres plantés dans le cadre du projet ainsi que des mobiliers de repos et d’attente.