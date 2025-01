Comment a été déterminé le tracé du prolongement et l’emplacement des nouvelles stations ?

Trois variantes de tracé ont été soumises à la concertation en 2014. En 2016, en tenant compte des enseignements de la concertation et d’études supplémentaires, le tracé passant par la station Grands Pêchers a été retenu par l’ensemble des partenaires pour la suite des études de schéma de principe.

Les emplacements envisagés pour les 3 nouvelles stations du prolongement du Métro 1 ont été retenus au regard de plusieurs caractéristiques :

• La qualité de la desserte urbaine (population et emplois desservis dans un rayon de 800 m, équipements desservis, projets d’aménagement, insertion urbaine),

• L’optimisation du transport (besoins à satisfaire, maillage avec les transports existants, qualité des correspondances, estimations de trafic),

• La faisabilité technique (impacts du projet sur le foncier public et privé, bâti et non-bâti, impacts des travaux, conditions de réalisation au regard du relief et du tissu urbain),

• Les coûts d’investissement (infrastructures et matériel roulant).