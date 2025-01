Parcourir le tracé

Les grands principes d’élaboration du tracé

Le tracé a été élaboré en tenant compte des caractéristiques du matériel roulant, des réglementations relatives aux tunnels et des contraintes spécifiques à la construction et à l’exploitation d’une ligne de métro : rayons de courbure, pentes, profondeur de tunnel…).

Les emplacements envisagés pour les stations ont été retenus au regard de plusieurs autres caractéristiques :

• La qualité de la desserte urbaine (population et emplois desservis dans un rayon de 800 m, équipements desservis, projets d’aménagement, insertion urbaine),

• L’optimisation du transport (besoins à satisfaire, maillage avec les transports existants, qualité des correspondances, estimations de trafic),

• La faisabilité technique (impacts du projet sur le foncier public et privé, bâti et non-bâti, impacts des travaux, conditions de réalisation au regard du relief et du tissu urbain),

• Les coûts d’investissement (infrastructures et matériel roulant).

De Château de Vincennes à Les Rigollots

​Entre les stations Château de Vincennes (terminus actuel de la ligne 1) et Les Rigollots, le tracé du prolongement du Métro 1 traverse la limite nord du Bois de Vincennes, passe sous le RER A et poursuit au nord le long de la limite communale entre Vincennes et Fontenay-sous-Bois. Cette partie du tracé représente environ 1,5 km.​

La traversée du Bois de Vincennes

L’arrière-gare de l’actuel terminus Château de Vincennes se situant sous le Bois de Vincennes, il est impossible de le contourner pour réaliser le prolongement. Les maîtres d’ouvrage ont retenu des dispositions constructives pour éviter au maximum les impacts en surface sur le bois. Au final, la surface de travaux a été optimisée : sur les 1,4 hectares concernés par les travaux de surface, seuls 0,8 hectares de bois et des alignements d’arbres feront l’objet d’un déboisement (le reste correspondant à de la pelouse ou à de la voirie). De nombreuses mesures environnementales sont prévues afin de réduire et de compenser l’impact du prolongement sur le Bois de Vincennes. Pour en savoir + : consulter la fiche dédiée au Bois de Vincennes

De Les Rigollots à Grands Pêchers

Après la station Les Rigollots, le tracé se poursuit sur environ 1,2 Km. Il passe au nord-ouest de Fontenay-sous-Bois pour atteindre le sud de Montreuil. La station Grands Pêchers se situera entre la rue Lenain de Tillemont et le boulevard Théophile Sueur.

De Grands Pêchers à Val de Fontenay

Entre les stations Grands Pêchers et Val de Fontenay, le prolongement se poursuit sur environ 2,1 km. Le tracé passe par le nord de Fontenay-sous-Bois, en limite sud de Montreuil et franchit en souterrain l’autoroute A86, les voies du RER E et le tunnel de la Ligne 15 Est pour arriver à son terminus de Val de Fontenay. La nouvelle station sera implantée sous la zone d’activité du Péripôle.

De Val de Fontenay au Centre de Dépannage des Trains

À la mise en service du prolongement du Métro 1, la station Val de Fontenay constituera le nouveau terminus du Métro 1. Elle nécessitera l’aménagement d’une arrière-gare permettant le retournement et le remisage des trains. L’arrière-gare poursuivra le tracé sur environ 600 mètres après la station pour rejoindre le futur centre de dépannage des trains (CDT) dédié à la maintenance des trains. Ce CDT est localisé à Neuilly-Plaisance, sur la zone d’activités de La Fontaine du Vaisseau, en limite de Fontenay-sous-Bois. L’implantation de cet ouvrage, initialement prévue au niveau de la zone d’activité de La Pointe, a été revue suite aux études approfondies conduites sur le projet.