Le dialogue

L’enquête publique

L’enquête publique sur le projet de prolongement du métro 1 à Val de Fontenay s’est tenue du 31 janvier au 2 mars 2022 sous l’égide d’une Commission d’enquête indépendante, présidée par M. Jean-Pierre Chaulet, et composée de 4 membres titulaires : M. Jean-François Biechler, M. Jordan Bonaty, M. Alain Charliac et Mme. Nicole Soilly. Préalable à la déclaration d’utilité publique, elle a constitué une nouvelle étape de participation du public qui avait pour buts de :

• Présenter les caractéristiques du projet et les conditions de son insertion dans son environnement, ses impacts et les mesures pour y remédier ;

• Recueillir l’expression du public afin d’apporter des éléments d’information utiles à l’appréciation du projet et affiner la poursuite des études.

La commission d’enquête indépendante va désormais rédiger le rapport sur le déroulement de l’enquête publique et rendra son avis sur le projet prochainement. Celui-ci sera rendu public sur ce site et relayé dans les communes concernées.

Les modalités d’information et de participation

Du 31 janvier au 2 mars, plusieurs modalités étaient à disposition du public.

Les avis pouvaient être déposés sur le registre numérique, et sur les registres papier en mairies de Fontenay-sous-Bois, Montreuil, Neuilly-Plaisance, Paris 12ème et Vincennes, dans les Préfectures de Paris, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ou envoyés directement à la commission d’enquête par mail ou courrier.

14 permanences pour échanger avec la commission d’enquête ont été organisées à Fontenay-sous-Bois, Montreuil, Neuilly-Plaisance Paris 12ème ; Vincennes.

3 réunions publiques se sont tenues en présence de la maîtrise d’ouvrage et de la commission d’enquête, les 10, 15 et 24 février 2022.

Le dossier d’enquête publique était consultable en mairie et en préfectures et reste accessible sur le site internet du projet ;dans la médiathèque.