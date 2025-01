La Région Île-de-France (70 %) et l’État (30 %) ont financé les études de faisabilité du projet de prolongement du Métro 1 jusqu’à Val de Fontenay, ainsi que la préparation et la tenue de l’enquête publique.

Le financement des études ultérieures et de la réalisation du projet sera réparti selon les clés à déterminer entre les partenaires institutionnels associés.