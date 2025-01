Comment seront réalisés les travaux ?

La construction du prolongement du Métro 1 entre Château de Vincennes et Val de Fontenay se fera en grande partie en souterrain et ponctuellement depuis la surface, notamment pour les stations et ouvrages annexes. Un tunnelier est prévu pour creuser le tunnel depuis l’arrière-gare de Val de Fontenay à l’est et jusqu’au Bois de Vincennes à l’ouest. Les stations et ouvrages annexes seront réalisés depuis la surface avec la technique constructive des parois moulées. Enfin, le raccordement du nouveau tunnel à l’arrière-gare existante de Château de Vincennes sera réalisé en partie en souterrain et en partie depuis la surface.