Comment va être impacté le Bois de Vincennes ?

Les travaux dans le Bois de Vincennes concernent un périmètre limité en lisière nord du Bois, pour permettre le raccordement à l’arrière-gare de la station existante Château de Vincennes, qui est à faible profondeur.

Les maîtres d’ouvrage ont réduit les impacts à 0,8 ha sur la partie boisée et à 0,2 ha sur les arbres d’alignement. Après les travaux, ils s’engagent à renaturer toute la surface à l’exception d’ouvrages techniques indispensables au fonctionnement de la ligne, qui représentent une surface totale de 200 m².

Île-de-France Mobilités et la RATP ont retenu un ensemble de mesures de réduction et de compensation pour atténuer au maximum l’impact des travaux du prolongement sur le Bois de Vincennes.

Pour plus de détail, vous pouvez consulter la fiche :