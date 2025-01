En quoi consiste le prolongement du Métro ligne 1 ?

Entièrement automatique, le Métro 1 relie aujourd’hui La Défense à Château de Vincennes en traversant le centre de Paris sur un axe ouest-est. Il est envisagé de relier le terminus actuel Château de Vincennes à la station Val de Fontenay, avec la création de trois nouvelles stations :

• Une première station dans le secteur des Rigollots (Fontenay-sous-Bois, à proximité de Vincennes),

• Une station à Grands Pêchers (sud de Montreuil),

• Une station terminus à Val de Fontenay (Fontenay-sous-Bois).

Le prolongement du Métro ligne 1 assurera une connexion performante et directe, en métro, entre les villes de Fontenay-sous-Bois, Montreuil, Vincennes et Paris et permettra des gains de temps significatifs pour les usagers du métro prolongé.

L’offre de service du Métro 1 sera de 1 minute 35 en heure de pointe. Le nombre de rames de métro sera augmenté pour atteindre cet objectif et répondre aux besoins liés au prolongement.