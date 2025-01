Pourquoi ne pas utiliser les voies d’accès existantes à l’Atelier de Maintenance des Trains (tunnel de Fontenay) pour réaliser le prolongement ?

Au-delà des voies empruntées quotidiennement par les rames transportant les voyageurs, le métro parisien dispose d’un ensemble de voies techniques qui servent au garage des rames, à leur entretien ou à l’accès à des centres de maintenance. Ces voies indispensables au bon fonctionnement du métro ne peuvent être utilisées et n’ont pas été conçues pour le transport de voyageurs. Le M1 dispose de voies techniques à l’ouest, à Porte Maillot, et à l’est, après Château de Vincennes, avec une arrière-gare pour le stationnement des rames quand elles ne sont pas utilisées et des voies d’accès à l’atelier de maintenance des trains de Fontenay.

Ces voies existantes, qui sont au nombre de 3 au niveau de l’arrière-gare et se réduisent ensuite à 2 puis à 1 voie sont des voies techniques : elles servent d’accès à l’Atelier de Maintenance des Trains (AMT de Fontenay). Cet atelier assure la maintenance préventive de tous les métros à pneu du réseau francilien (M1, M4, M6, M11, M14 à ce jour), ainsi qu’au garage d’une partie des rames de la ligne 1 en heures creuses, en soirée et en nuit de la ligne 1.



L’agrandissement de ce tunnel avec une ou deux voies supplémentaires dégraderait significativement le fonctionnement de plusieurs lignes de métro, voire conduirait à leur arrêt pur et simple. Il entrainerait :

-la fermeture de l’accès à l’Atelier de Maintenance des Trains pendant les travaux, rendant impossible la maintenance de toutes les rames à pneu entretenues dans cet atelier, avec des incidences inacceptables pour les usagers sur l’exploitation et la qualité de service des 6 lignes de métro concernées. Cette interruption de maintenance avec un impact régional ne peut être envisagée.

-la réalisation d’un ouvrage de raccordement à ciel ouvert pour le prolongement vers Les Rigollots (les voies d’accès l’AMT étant à faible profondeur) dans un tissu urbain déjà constitué en frontière de Vincennes/Fontenay avec un impact foncier et un important surcoût. Cela ne serait pas accepté par les Villes de Vincennes et Fontenay sous Bois.

-la suppression des places de remisage existantes pour les rames du M1 qu’il faudrait recréer ailleurs par un allongement de l’arrière-gare, avec d’autres impacts urbains et un surcoût important pour le projet qui remettrait en cause le principe même de sa réalisation.