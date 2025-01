Quelles sont les étapes du projet ?

Suite aux études préalables réalisées par Île-de-France Mobilités (alors STIF) et la RATP, le projet a été soumis à la concertation publique. Celle-ci s’est tenue du 10 novembre 2014 au 10 janvier 2015 et près de 3 000 avis ont été recueillis. Le bilan de la concertation a été approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités le 8 juillet 2015, prenant en compte les enseignements de la concertation.

Par la suite, Île-de-France Mobilités et la RATP ont engagé des études approfondies concernant le choix de station intermédiaire entre Grands Pêchers et Verdun.

Lors de la commission de suivi du 19 octobre 2016 réunissant les partenaires et élus concernés, les maîtres d’ouvrage ont présenté les conclusions de ces études et retenu le tracé passant par Grands Pêchers en accord avec l’ensemble des partenaires.

Les études de schéma de Principe se sont poursuivies sur la base de ce tracé unique, permettant également de constituer le dossier de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique qui se tient du 31 janvier au 2 mars 2022.

Les prochaines étapes du projet, s’il est déclaré d’utilité publique et sous réserve d’obtention des financements nécessaires, comprennent notamment la réalisation des études techniques détaillées d’avant-projet (AVP) et de projet (PRO).