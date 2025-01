Qui pilote le projet ? Que signifie une maîtrise d’ouvrage conjointe ?

Pour le prolongement du Métro 1, Île-de-France Mobilités et la RATP exercent conjointement la maîtrise d’ouvrage.

Île-de-France Mobilités est chargée de s’assurer de la faisabilité et de l’opportunité de l’opération et d’en déterminer la localisation, le programme et l’enveloppe financière prévisionnelle. À ce stade du projet, Île-de-France Mobilités dispose d’une “prévalence” qui en fait le maître d’ouvrage référent pour les études. Île-de-France Mobilités a également piloté l’organisation de la concertation.

La RATP quant à elle, choisit le processus selon lequel l’infrastructure et les matériels sont réalisés ou acquis, en assure ou en fait assurer la maîtrise d’œuvre et conclut les contrats ayant pour objet les études et l’exécution des travaux.