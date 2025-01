Station : Pourquoi réaliser des bâtiments émergents plutôt que des « bouches » de métro comme à Paris ? Quels services et quels programmes sont prévus à l’intérieur des stations ? A quoi ressembleront réellement les stations ?

Les stations en émergence présentent plusieurs intérêts :

– elles permettent de créer un véritable lieu de vie avec un parvis extérieur et l’accueil de services (parkings vélos sécurisés, sanitaires, accessibilité du guichet avec du personnel) et commerces de proximité aux voyageurs.

– elles sont plus facilement lisibles et visibles que les « bouches » de métro parisiens

– elles permettent des circulations plus confortables pour les voyageurs, à l’abri des intempéries.

De plus, cette conception architecturale permet d’accueillir un projet connexe suivant les souhaits des collectivités. Ni la réalisation effective de ces projets connexes ni leur composition (équipement public, logements, bureaux, etc.) ne sont décidés à ce stade : tout dépendra des intentions des collectivités. Ces projets connexes n’entrent donc pas dans le périmètre du projet soumis à l’enquête d’utilité publique. Ils feront partis de discussions en phase d’avant-projet.

La définition architecturale et paysagère des stations sera réalisée dans les prochaines études d’avant-projet (AVP). Les illustrations « vues d’intention » des stations permettent de représenter visuellement le positionnement de la station dans le quartier et sa volumétrie mais en aucun cas la forme définitive de la station.