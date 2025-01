Le financement et les acteurs

La RATP démontre chaque jour sa capacité à exploiter, développer, moderniser et maintenir un des réseaux multimodaux les plus performants (bus, métro, RER, tramway), avec plus de 3 milliards de voyages par an.

Elle investit et innove pour améliorer le service rendu aux voyageurs. La RATP est l’exploitant du métro et d’une partie du RER, propriétaire et gestionnaire de leurs infrastructures.

