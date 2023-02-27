Avis publiés

Pôle - Gare

Publié le

Avis de SNCF Gares & Connexions pour le réaménagement du pôle Le Bourget-Drancy

Le projet de réaménagement du Pôle Le Bourget – Drancy constitue une réelle opportunité de développement de la gare SNCF. En plus de moderniser une gare stratégique de l’axe nord du réseau francilien,

Drancy

Contribution Ville de Drancy

Mesdames, Messieurs, La Ville de Drancy que je représente soutient le scénario n°1, c'est-à-dire celui prévoyant la construction d'un parking-relais au cœur du triangle ferroviaire, ainsi que la c

Autre

Contribution de Paris en Selle

Nous vous prions de trouver notre avis sur le projet de réaménagement du pôle Le Bourget - Drancy.

Autre

Avis SNCF Transilien pour le réaménagement du pôle Le Bourget-Drancy

Le projet de réaménagement du pôle le Bourget-Drancy a clairement du sens par rapport à l’ouverture de la gare côté Drancy. Ce projet va faciliter les accès à la gare par le sud en permettant plus d

Drancy

Pôle le bourget-drancy

Je donne mon avis sur le scénario 1.

Drancy

Réversabilité du projet et intégration dans un parcours résidentiel agréable

Le projet de réaménagement du pole gare Le Bourget Drancy doit mieux prendre en compte les habitants de Drancy, ville concernée, la plus peuplée, 72 000 habitants aujourd'hui, qui est mal desservie pa

Autre

Avis de l'Association des Usagers des Transports / FNAUT Ile-de-France

Nous vous prions de trouver ci-joint l'avis de l'Association des Usagers des Transports / FNAUT Ile-de-France.

Drancy

gare en ville de banlieue = prévoir des parkings

Vu la fréquence - catastrophique - des bus dans le secteur, il est indispensable de donner aux habitants la possibilité de laisser leur voiture à la gare. Sinon, je continuerai à aller travailler en v

Drancy

Projet 1

Les travailleurs et travailleuses qui ont besoin de leur voiture pour raison personnelles doivent pouvoir utiliser des emplacements. Emmener et rechercher des enfants, faire des courses, se rendre che

Drancy

Projet 2

Je préfère le projet 2.