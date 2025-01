Du 29 janvier au 2 mars 2018, participez à la concertation

Date de publication: 14 décembre 2017

Avec plus de 43 000 voyageurs quotidiens, la gare de Melun est un pôle attractif à l’échelle de la Région Île-de-France. À l’horizon 2030, la fréquentation du pôle-gare de Melun va augmenter de plus de 30% en raison de l’arrivée de nouveaux projets de transport et d’un développement urbain du secteur. Cependant, le pôle-gare de Melun pâtit de plusieurs difficultés et ne répond aux besoins actuels et futurs de déplacement.

Île-de-France Mobilités et ses partenaires proposent de repenser l’aménagement et le fonctionnement de la gare pour améliorer les déplacements des voyageurs au quotidien dans et autour de la gare.

Aujourd’hui, ce projet est présenté au public lors de la concertation du 29 janvier au 2 mars 2018.

La concertation est un temps d’information et d’échanges entre les partenaires du projet et le public et a pour but de recueillir les avis de tous : voyageurs, habitants, salariés, associations, etc. pour ensuite enrichir le projet en intégrant au mieux les besoins et les attentes exprimés.

