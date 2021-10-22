RéaménagementPôle-gare de Melun
Vos questions
Vous avez une question sur le projet ? La réponse est peut-être déjà dans cette FAQ. Si ce n’est pas le cas, contactez l’équipe du projet !
- Pourquoi réaménager la gare de Melun ?
- En quoi consiste le réaménagement de la gare ? Quels scénarios sont soumis à la concertation ?
- Quels sont les points à retenir de chaque scénario ?
- Comment le projet est-il financé ?
- Quels aménagements sont prévus en faveur de l’intermodalité ?
- Quels bénéfices apportera le projet pour les usagers de la gare de Melun ?
- Quel est le calendrier de réalisation du projet ? Comment se dérouleront les travaux ?
- Quel est le financement du projet ?
- Qui sont les porteurs du projet ?
- Pourquoi réaménager la gare de Melun ?
- Quels aménagements sont prévus en faveur de l’intermodalité ?
- Quels bénéfices apportera le projet pour les usagers de la gare de Melun ?
- Quel est le calendrier de réalisation du projet ?
- Quels seront les impacts des travaux ?
- Qui sont les porteurs du projet ?