Quel est le calendrier de réalisation du projet ?

Le calendrier de réalisation de mise en œuvre du projet devra prendre en compte l’arrivée du T Zen 2 Melun – Sénart à horizon 2027, et le développement de deux projets urbains. Le premier est celui du quartier Centre Gare à Melun, qui est un projet d’urbanisation basé principalement sur la mutation du foncier de l’ex-halle Sernam pour la réalisation d’un projet d’immeuble tertiaire permettant de composer une nouvelle façade urbaine en arrivée de gare de Melun. Le second est celui du quartier Saint-Louis à Dammarie-les-Lys, qui est la reconversion d’un site industriel, en partie en friche, sur près de 100 ha, et qui fait l’objet d’études de définition pour assurer sa reconversion en vue d’y réaliser un quartier mixte. Les travaux menés par les maîtres d’ouvrage compétents tiendront compte des contraintes liées aux chantiers de ces projets connexes.