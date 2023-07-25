Quels seront les impacts des travaux ?

Les travaux de réaménagement du Pôle de Melun auront des effets sur la vie du quartier et sur le fonctionnement de la gare. Des impacts affecteront : le stationnement, les accès à la gare, des déviations de bus. Les équipes du projet limiteront au maximum les impacts pour les usagers et habitants.

