Quels aménagements sont prévus en faveur de l’intermodalité ?

Le réaménagement des espaces autour de la gare permettra aux voyageurs d’assurer des correspondances faciles entre les différents modes de transports (RER D, ligne de train R, lignes de bus dont le futur T Zen 2, vélos, marche à pied, voitures).

Les deux parvis, au nord et au sud, seront entièrement dédiés aux modes de déplacement doux (vélos, marche à pied) avec des espaces plus confortables et des trottoirs élargis ;

L’offre de stationnements vélos sera adaptée aux besoins : arceaux, abris, parking vélos IDFM. Un atelier de réparation et de location de vélos sera ouvert sur la place Séjourné ;

Une rampe d’accès à la voie verte sera réalisée sur le parvis sud ;

Le terminus du TZen 2 sera localisé devant l’entrée de la gare, sur le parvis nord ;

Deux gares routières, au nord et au sud du Pôle, seront mises en place pour davantage de fluidité des bus :

Des zones de taxis et de dépose minute seront implantées au niveau des deux parvis ;

Le parking de stationnement régional (PSR) labellisé en parking relais (P+R) sera augmenté d’environ 300 places.

Ces aménagements s’accompagneront également d’une amélioration de l’information voyageurs par une signalétique adaptée et efficace aux abords de la gare.