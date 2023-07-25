Pourquoi réaménager la gare de Melun ?

Avec plus de 43 000 voyageurs par jour, la gare de Melun est un pôle de transport attractif en Île-de-France. Aujourd’hui, ce pôle-gare souffre de dysfonctionnements importants et ne répond plus aux besoins actuels et futurs de déplacement.

À l’horizon 2030, la fréquentation de la gare de Melun va augmenter de plus de 30%. L’arrivée de projets urbains et de transport à proximité va accroître son attractivité. Aujourd’hui, il devient nécessaire de repenser et d’améliorer le fonctionnement du pôle pour permettre aux voyageurs de circuler facilement et en toute sécurité autour et dans la gare.

Dans ce cadre, le projet porté par Île-de-France Mobilités a été pensé pour répondre à plusieurs objectifs : a réorganisation et l’agrandissement des espaces de manière à améliorer la gestion des flux et faciliter les correspondances