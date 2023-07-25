Qui sont les porteurs du projet ?

Île de France Mobilités est le maître d’ouvrage du projet. Il pilote les études en étroite collaboration avec les partenaires tels que l’État, les collectivités locales et les opérateurs de transport (SNCF, RATP).

L’État, la Région Ile-de-France, le Département de Seine-et-Marne, la Communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine et Île de France Mobilités, maître d’ouvrage, financent les études de faisabilité (DOCP, Schéma de principe, etc… ) ;

La prochaine phase d’études plus détaillées, dite de Schéma de principe, permettra de déterminer les périmètres de maîtrise d’ouvrage et les clés de financement associées.