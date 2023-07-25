RéaménagementPôle-gare de Melun
Quels bénéfices apportera le projet pour les usagers de la gare de Melun ?
Le projet de réaménagement de la gare de Melun s’inscrit dans une politique plus large d’amélioration des conditions de transport des voyageurs au quotidien.
- Les correspondances entre les modes seront facilitées (marche, vélo, transports en commun, etc.) ;
- L’information-voyageur sera de qualité, le confort d’attente et la sécurité des cheminements améliorés ;
- La gare sera accessible à tous les publics (installation d’ascenseurs pour accéder aux quais et mise à niveau des quais) ;
- Les espaces en gare seront désaturés ;
- Le Pôle sera accessible à pied, à vélo, en bus, etc. Ses accès seront mis en cohérence avec les projets urbains à proximité.