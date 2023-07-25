Quels bénéfices apportera le projet pour les usagers de la gare de Melun ?

Le projet de réaménagement de la gare de Melun s’inscrit dans une politique plus large d’amélioration des conditions de transport des voyageurs au quotidien.

Les correspondances entre les modes seront facilitées (marche, vélo, transports en commun, etc.) ;

L’information-voyageur sera de qualité, le confort d’attente et la sécurité des cheminements améliorés ;

La gare sera accessible à tous les publics (installation d’ascenseurs pour accéder aux quais et mise à niveau des quais) ;

Les espaces en gare seront désaturés ;

Le Pôle sera accessible à pied, à vélo, en bus, etc. Ses accès seront mis en cohérence avec les projets urbains à proximité.