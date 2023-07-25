Quel est le calendrier de réalisation du projet ? Comment se dérouleront les travaux ?

À l’issue de la concertation, des études détaillées intégrant les enseignements de la concertation se poursuivront jusqu’à l’ de 2019.

Le calendrier de réalisation de mise en œuvre du projet devra prendre en compte les avancées des projets d’aménagement urbains et de transport autour du pôle. Le projet de réaménagement du pôle de Melun devra notamment préparer l’arrivée du terminus du T Zen 2 prévue en 2024, ainsi que le développement des projets urbains « Quartier Centre Gare » et « Quartier Saint-Louis ». Les travaux menés par les maîtres d’ouvrage compétents tiendront compte des contraintes liées aux autres chantiers des projets connexes.

Selon le scénario de franchissement retenu, trois principales phases de travaux ont été identifiées. Ces phases de travaux seront actualisées lors des prochaines étapes et pourront être optimisées.

Scénario A :

Phase 1 : aménagement de la gare routière nord ;

Phase 2 : création du parvis piéton nord et du franchissement des voies ;

Phase 3 : réalisation des aménagements au sud du pôle-gare ;

Scénario B et C :

Phase 1 : aménagement de la gare routière nord ;

Phase 2 : création du franchissement des voies ;

Phase 3 : création du parvis piéton au nord et réalisation des aménagements au sud du pôle

Quel que soit le scenario de franchissement retenu, les travaux de réaménagement du pôle-gare de Melun auront des effets sur la vie du quartier et sur le fonctionnement ferroviaire. Même s’ils ne pourront pas être totalement évités, les effets des travaux seront maîtrisés autant que faire se peut, afin de limiter l’impact au strict minimum pour les usagers.