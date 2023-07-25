RéaménagementPôle-gare de Melun
Quel est le financement du projet ?
Publié le
Les études de faisabilité du réaménagement du pôle-gare de Melun sont financées par l’État, la Région Île-de-France, le Département de Seine-et-Marne, la Communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine.
Les travaux projet de pôle sont éligibles à plusieurs financements publics, dont :
- Les financements prévus au CPER 2015-2020 et bénéficie ainsi de financement de l’État et de la Région,
- Les financements du Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) [lien vers le glossaire] pour la mise en accessibilité de la gare ferroviaire,
- Les financements liés au projet T Zen 2,
- Les financements de droit commun de Île-de-France Mobilités,
- Les financements des collectivités territoriales dans le cadre de leurs compétences d’aménagement et de voirie.