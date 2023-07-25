Quels sont les points à retenir de chaque scénario ?

Le scénario A : la création d’une passerelle à l’est améliore les correspondances entre les modes de déplacement et offre une meilleure desserte du nouveau quartier nord. Toutefois, les montées et descentes importantes de la passerelle (>16 mètres de dénivelé cumulés) et la concentration des accès aux trains en bout de quai rendent ce cheminement moins attractif au profit de l’existant. Une entrée commune au souterrain actuel et à la future passerelle serait créée pour l’accès sud de la gare.

La passerelle n’est pas accessible aux cyclistes. Le souterrain public existant est ouvert aux piétons et aux cyclistes à pieds.

Le scénario B : la création d’un souterrain de plain-pied situé au centre des quais facilite les itinéraires voyageurs et permet d’optimiser les correspondances (les lignes D et R situées au centre des quais), ce qui le rend attractif. Ce franchissement permet de dédier le souterrain public actuel aux vélos.

Les travaux sont plus complexes, mais ils auront un impact limité sur la circulation ferroviaire.

Le scénario C : ce scénario « mixte » offre un souterrain exclusivement réservé à l’accès aux quais des lignes D et R et une passerelle dédiée aux piétons à l’est. En revanche, la multiplication des accès au pôle, la création de liens exclusifs qui complexifient les parcours piétons et le fort dénivelé de la passerelle rendent ce scénario moins attractif.

Le souterrain public existant serait ouvert aux piétons et aux cyclistes à pied.