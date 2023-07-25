Quelles évolutions le projet a-t-il connu suite à la concertation ?

À l’issue de la concertation, un bilan de la concertation prenant en compte tous les avis a été rédigé et rendu public par Île-de-France Mobilités. Tirant les enseignements de la concertation, il a servi d’aide à la décision pour Île-de-France Mobilités et ses partenaires sur les suites à donner au projet.

Suite à la concertation, des études préliminaires (dites « Schéma de Principe ») ont été menées en prenant en compte les besoins exprimés par les habitants lors de la concertation :

Le choix de réaliser un nouveau souterrain de franchissement des voies et d’accès aux quais compte tenu de ses caractéristiques en termes d’accessibilité et d’insertion urbaine ;

Une réponse aux besoins de mise en accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et de désaturation de la gare ;

Le développement des modes de déplacement doux (vélo, marche à pieds) ;

La création d’un véritable parvis donnant toute sa place au piéton et permettant l’accueil du T Zen 2 ;

La nécessité de reconfigurer la gare routière sud ;

La création d’une offre de stationnement adaptée.

Le Schéma de Principe, validé par le conseil d’administration d’IDFM le 14 avril 2021, est consultable ici